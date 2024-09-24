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Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории"

Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 06:54
Трамп назвал Зеленского лучшим продавцом в истории
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "лучшим продавцом в истории" и вновь заговорил о якобы своем плане завершения войны России против Украины.

Источник: Трамп во время митинга в Пенсильвании, цитирует Bloomberg

Прямая речь: "Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории - каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов".

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Детали: Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах", и сказал, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Прямая речь: "Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие"".

Детали: Комментарии Трампа прозвучали в то время, когда Зеленский должен встретиться с Харрис и президентом Джо Байденом в четверг, чтобы представить свой "план победы".

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Что предшествовало: Зеленский выразил убеждение, что 45-й президент США, кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

Предыстория:

  • Ранее Трамп заявлял, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.
  • Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
  • Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

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ТрампЗеленскийвойна
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