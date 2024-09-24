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Росіяни атакували Полтавщину дронами: через уламки 20 населених пунктів без світла

Ірина БалачукВівторок, 24 вересня 2024, 08:08
Росіяни атакували Полтавщину дронами: через уламки 20 населених пунктів без світла
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

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Пряма мова Проніна: "Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.

Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.

Передісторія:

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