Росіяни атакували Полтавщину дронами: через уламки 20 населених пунктів без світла

Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

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Пряма мова Проніна: "Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.



Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.

Передісторія:

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