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Россияне атаковали Полтавщину дронами: из-за обломков 20 населенных пунктов без света

Ирина БалачукВторник, 24 сентября 2024, 08:08
Россияне атаковали Полтавщину дронами: из-за обломков 20 населенных пунктов без света
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Обломки сбитых российских ударных дронов повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего без света остались 20 населенных пунктов, также повреждены частные дома.

Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По словам главы области, ПВО работала в Миргородском районе.

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Прямая речь Пронина: "Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на месте работают все соответствующие службы, ситуация под контролем.

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Полтавская областьШахедэнергетика
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