Россияне атаковали Полтавщину дронами: из-за обломков 20 населенных пунктов без света
Вторник, 24 сентября 2024, 08:08
Обломки сбитых российских ударных дронов повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего без света остались 20 населенных пунктов, также повреждены частные дома.
Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram
Детали: По словам главы области, ПВО работала в Миргородском районе.
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Прямая речь Пронина: "Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.
Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов".
Детали: Глава ОВА сообщил, что на месте работают все соответствующие службы, ситуация под контролем.
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Предыстория:
- Вечером 23 сентября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.