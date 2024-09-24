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Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 24 вересня 2024, 11:32
Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури
Фото: Getty Images

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

Джерело: очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп, "Європейська правда"

Деталі: Велдкамп анонсував новий пакет підтримки України розміром 209,5 млн євро. За його словами, він буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

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Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Велдкамп заявив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ. – Ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – додав міністр.

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Як відомо, міністри закордонних справ країн G7 підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

На початку вересня Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною. 

Нідерландигрошівідбудова
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