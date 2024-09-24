Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры

Нидерланды объявили о новом пакете поддержки для Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.

Источник: глава Министерства иностранных дел страны Каспар Велдкамп, "Европейская правда"

Детали: Велдкамп анонсировал новый пакет поддержки Украины размером 209,5 млн евро. По его словам, он будет направлен на восстановление критической инфраструктуры, в том числе через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

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Кроме этого, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Велдкамп заявил, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, и для того "чтобы Украина выдержала – ей нужна энергия".

"На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая (министра иностранных дел. – Ред.) Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это", – добавил министр.

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Как известно, министры иностранных дел стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране.

В начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с разбитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.