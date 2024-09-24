Кабмин выделил почти 72 миллиона на рассылку по почте 900 тысяч повесток до конца года

Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Источник: документы, которыми располагает "Украинская правда"

Дословно распоряжение правительства: "3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

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выдержка из пояснительной записки к распоряжению за подписью вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко

Детали: Решение принято на заседании 24 сентября.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

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Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Отчет об использовании этих средств должны подать Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 г.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.

Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

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