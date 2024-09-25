Росіяни атакували Сумщину КАБами і дронами, загинула людина

Протягом минулого дня росіяни здійснили 90 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких в одній із громад загинула людина.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 191 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади".

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"Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV-дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа".

Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV дронами, з РСЗВ, скинув снаряди типу ВОГ БпЛА – 63 вибухи.

На Сумську і Річківську громади здійснив пуск КАБ, 4 вибухи.

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На Есманьську громаду росіяни скинули 7 мін. Також були обстріли з використанням FPV-дронів.

По Білопільській громаді здійснили пуски КАБ, мінометні обстріли, обстріл з використанням FPV-дрона, танкові обстріли. Загалом 37 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії, FPV-дронами, скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА – 25 вибухів.

Путивльську громаду атакував КАБ, здійснив обстріл з використанням FPV-дронів, 5 вибухів.

По Шалигинській громаді був пуск КАБ та удар з мінометів, 11 вибухів.

По Хотінській громаді також був пуск КАБ. Крім того, обстріл з використанням БпЛА типу "Герань".

Миколаївську громаду росіяни теж атакували КАБ, 1 вибух.

У Дружбівській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, 13 вибухів.

У Глухівській, Миропільській, Середино-Будській громадах були обстріли з використанням FPV-дронів, 10 вибухів.