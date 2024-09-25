Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Россияне атаковали Сумскую область УАБами и дронами, погиб человек

Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 03:50
Россияне атаковали Сумскую область УАБами и дронами, погиб человек
последствия российских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото прокуратуры

В течение прошлого дня россияне совершили 90 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых в одной из громад погиб человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 191 взрыв. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

Реклама:

"Новослободская громада: зафиксированы пуски УАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек".

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV дронами, с РСЗО, сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА – 63 взрыва.

На Сумскую и Речковскую громады осуществил пуск УАБ, 4 взрыва.

РЕКЛАМА:

На Есманьскую общину россияне сбросили 7 мин. Также были обстрелы с использованием FPV-дронов.

По Белопольской общине осуществили пуски УАБ, минометные обстрелы, обстрел с использованием FPV-дрона, танковые обстрелы. Всего 37 взрывов.

По Краснопольской громаде враг ударил из артиллерии, FPV-дронами, сбросил снаряд типа ВОГ с БпЛА – 25 взрывов.

Путивльскую громаду атаковал УАБ, совершил обстрел с использованием FPV-дронов, 5 взрывов.

По Шалыгинской общине был пуск УАБ и удар из минометов, 11 взрывов.

По Хотинской общине также был пуск УАБ. Кроме того, обстрел с использованием БпЛА типа "Герань".

Николаевскую громаду россияне тоже атаковали УАБ, 1 взрыв.

В Дружбовской громаде зафиксировали обстрелы с использованием FPV-дронов, 13 взрывов.

В Глуховской, Миропольской, Середино-Будской громадах были обстрелы с использованием FPV-дронов, 10 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрывжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрпочта" начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА

видеоЗеленский о реализации Плана победы: Ждем от партнеров "конкретных вещей"

Кротевич: Суд обязал ГБР возбудить дело против Содоля

Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP

Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Все новости...
Сумская область
На Сумщине россияне ударили дроном по рейсовому автобусу: 2 человека ранены
Россияне атаковали "Шахедами" энергообъекты на Сумщине
На границе Сумской области армия РФ ранила трех человек
Последние новости
22:31
футзалОпределились все участники 1/2 финала чемпионата мира
22:30
СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем
22:05
фотоКак в Луцке открывали самую большую в Украине картину "Космогония": репортаж
21:20
Экспорт IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения
21:14
Когда не надо прощать? Разбор 8 жизненных ситуаций
21:09
"Укрпочта" начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА
20:56
футболУПЛ: "Заря" переиграла "Ворсклу" в 8 туре чемпионата Украины
20:43
фотоНа Харьковщине от атаки РФ пострадали четыре человека, среди них волонтеры
20:38
В "Укрэнерго" назвали условие, при котором зима пройдет без отключений света
20:25
Президент провел Ставку по комплектованию военных бригад
Все новости...
Реклама:
Реклама: