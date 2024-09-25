Россияне атаковали Сумскую область УАБами и дронами, погиб человек

В течение прошлого дня россияне совершили 90 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых в одной из громад погиб человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 191 взрыв. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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"Новослободская громада: зафиксированы пуски УАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек".

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV дронами, с РСЗО, сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА – 63 взрыва.

На Сумскую и Речковскую громады осуществил пуск УАБ, 4 взрыва.

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На Есманьскую общину россияне сбросили 7 мин. Также были обстрелы с использованием FPV-дронов.

По Белопольской общине осуществили пуски УАБ, минометные обстрелы, обстрел с использованием FPV-дрона, танковые обстрелы. Всего 37 взрывов.

По Краснопольской громаде враг ударил из артиллерии, FPV-дронами, сбросил снаряд типа ВОГ с БпЛА – 25 взрывов.

Путивльскую громаду атаковал УАБ, совершил обстрел с использованием FPV-дронов, 5 взрывов.

По Шалыгинской общине был пуск УАБ и удар из минометов, 11 взрывов.

По Хотинской общине также был пуск УАБ. Кроме того, обстрел с использованием БпЛА типа "Герань".

Николаевскую громаду россияне тоже атаковали УАБ, 1 взрыв.

В Дружбовской громаде зафиксировали обстрелы с использованием FPV-дронов, 13 взрывов.

В Глуховской, Миропольской, Середино-Будской громадах были обстрелы с использованием FPV-дронов, 10 взрывов.