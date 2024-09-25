Зеленський поговорив з Ердоганом про свободу судноплавства в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої лідери держав обговорили з-поміж іншого забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Джерело: Зеленський у telegram

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорив з Ердоганом подальший розвиток стратегічного партнерства.

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Пряма мова Зеленського: "Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.

Обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули".