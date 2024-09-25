Зеленский поговорил с Эрдоганом о свободе судоходства в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой лидеры государств обсудили среди прочего обеспечение свободы судоходства в Черном море.

Источник: Зеленский в telegram

Детали: Зеленский отметил, что обсудил с Эрдоганом дальнейшее развитие стратегического партнерства.

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Прямая речь Зеленского: "Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины.

Обсудили имплементацию Формулы мира с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте Формулы".