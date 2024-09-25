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Протиповітряний бій 25 вересня: Сили оборони знищили 28 "Шахедів" і 4 авіаційні ракети

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 07:13
Протиповітряний бій 25 вересня: Сили оборони знищили 28 Шахедів і 4 авіаційні ракети
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 25 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 28 із них, також на рахунку ППО – 4 збиті керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Зазначається, що російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

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До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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