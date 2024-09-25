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Противовоздушный бой 25 сентября: Силы обороны уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

Валентина РоманенкоСреда, 25 сентября 2024, 07:13
Противовоздушный бой 25 сентября: Силы обороны уничтожили 28 Шахедов и 4 авиаракеты
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 28 из них, также на счету ПВО - 4 сбитые управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Отмечается, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

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К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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