ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів

Генштаб оновив дані про втрати Росії у її загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 250 загарбників, спалили 15 танків та 12 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 646 400 (+1 250) осіб,

танків – 8 815 (+15) од,

бойових броньованих машин – 17 304 (+12) од,

артилерійських систем – 18 549 (+74) од,

РСЗВ – 1 199 (+1) од,

засобів ППО – 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115) од,

крилатих ракет – 2595 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,

спеціальної техніки – 3 168 (+13) од.

Дані уточнюються.