ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів
Середа, 25 вересня 2024, 07:53
Генштаб оновив дані про втрати Росії у її загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 250 загарбників, спалили 15 танків та 12 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 646 400 (+1 250) осіб,
- танків – 8 815 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 17 304 (+12) од,
- артилерійських систем – 18 549 (+74) од,
- РСЗВ – 1 199 (+1) од,
- засобів ППО – 952 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115) од,
- крилатих ракет – 2595 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,
- спеціальної техніки – 3 168 (+13) од.
Дані уточнюються.