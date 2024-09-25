Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів

Ірина БалачукСереда, 25 вересня 2024, 07:53
ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив дані про втрати Росії у її загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 250 загарбників, спалили 15 танків та 12 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 646 400 (+1 250) осіб,
  • танків – 8 815 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 17 304 (+12) од,
  • артилерійських систем – 18 549 (+74) од,
  • РСЗВ – 1 199 (+1) од,
  • засобів ППО – 952 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115) од,
  • крилатих ракет – 2595 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,
  • спеціальної техніки – 3 168 (+13) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Росія
ISW: Наступи росіян під Вугледаром і Покровськом мають на меті розтягнути українські сили
Для сприяння миру в Україні треба зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм – Блінкен
Звільненого заступника голови Нацполу після скандалу з паспортом РФ відправили вчитися на доктора наук
Останні новини
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
08:44
У Європарламенті обрали нового керівника комітету зі співробітництва з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: