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ВСУ за сутки отминусовали 74 артиллерийские системы оккупантов и 1 250 вражеских солдат

Ирина БалачукСреда, 25 сентября 2024, 07:53
ВСУ за сутки отминусовали 74 артиллерийские системы оккупантов и 1 250 вражеских солдат
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о потерях России в ее захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 250 захватчиков, сожгли 15 танков и 12 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 646 400 (+1 250) человек,
  • танков – 8 815 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 304 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 18 549 (+74) ед,
  • РСЗО – 1 199 (+1) ед,
  • средств ПВО – 952 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 879 (+115) ед,
  • крылатых ракет – 2595 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 248 (+73) ед,
  • специальной техники – 3 168 (+13) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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