ВСУ за сутки отминусовали 74 артиллерийские системы оккупантов и 1 250 вражеских солдат

Генштаб обновил данные о потерях России в ее захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 250 захватчиков, сожгли 15 танков и 12 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.09.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 646 400 (+1 250) человек,

танков – 8 815 (+15) ед,

боевых бронированных машин – 17 304 (+12) ед,

артиллерийских систем – 18 549 (+74) ед,

РСЗО – 1 199 (+1) ед,

средств ПВО – 952 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 879 (+115) ед,

крылатых ракет – 2595 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 248 (+73) ед,

специальной техники – 3 168 (+13) ед.

Данные уточняются.