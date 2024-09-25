Боррель: Капітуляція України не є найшвидшим способом закінчити війну
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля після завершення Радбезу ООН
Пряма мова глави європейської дипломатії: "Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру – це коли Росія виводить війська, і війна закінчується".
Деталі: Він додав, що згадані любителі миру не говорили про цей найшвидший спосіб, бо вважають, що найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.
"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", – заявив Боррель.
Він підкреслив, що мир – це не підпорядкування, не капітуляція і окупація, тому потрібний тривалий мир.
Він додав, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень, але при цьому наголосив, що чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильнішою буде її переговорна позиція.
Передісторія:
- Раніше в інтерв’ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.
- Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".
- У відповідь Павел заявив, що сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.