Боррель: Капітуляція України не є найшвидшим способом закінчити війну

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля після завершення Радбезу ООН

Пряма мова глави європейської дипломатії: "Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру – це коли Росія виводить війська, і війна закінчується".

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Деталі: Він додав, що згадані любителі миру не говорили про цей найшвидший спосіб, бо вважають, що найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.

"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", – заявив Боррель.

Він підкреслив, що мир – це не підпорядкування, не капітуляція і окупація, тому потрібний тривалий мир.

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Він додав, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень, але при цьому наголосив, що чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильнішою буде її переговорна позиція.

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