Боррель: Капитуляция Украины не является самым быстрым способом закончить войну

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля после завершения Совбеза ООН

Прямая речь главы европейской дипломатии: "Я слышал здесь определенных любителей мира, для которых война кажется слишком дорогой. Мы тоже любим мир, ЕС любит мир, а больше всего любят его украинцы, которые платят самую высокую цену. Самый быстрый возможный путь достичь мира – это когда Россия выводит войска, и война заканчивается".

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Детали: Он добавил, что упомянутые любители мира не говорили об этом быстром способе, потому что считают, что самым быстрым способом закончить войну является капитуляция Украины.

"И да, без нашей поддержки Украина будет вынуждена капитулировать. Мы не хотим такого конца войны. Мы не хотим капитуляции Украины, потери ее национальной идентичности, свободы, территории и превращения ее во вторую Беларусь", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что мир – это не подчинение, не капитуляция и оккупация, поэтому нужен длительный мир.

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Он добавил, что военная поддержка Украины не исключает поисков мирных решений, но при этом подчеркнул, что чем сильнее Украина будет в военном плане, тем сильнее будет ее переговорная позиция.

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