Бербок окреслила ключові моменти для мирних переговорів між РФ і Україною

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок окреслила ключові моменти для можливих мирних переговорів щодо припинення російської агресії проти України.

Джерело: Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: "Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – заявила Бербок.

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З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона. "Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни" – заявила Бербок.

Водночас, вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Владімір Путін не сів за стіл переговорів. "Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України", – сказала вона.

Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.

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"Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", – заявила Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".

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