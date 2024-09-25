Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бербок окреслила ключові моменти для мирних переговорів між РФ і Україною

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 25 вересня 2024, 09:34
Бербок окреслила ключові моменти для мирних переговорів між РФ і Україною
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок окреслила ключові моменти для можливих мирних переговорів щодо припинення російської агресії проти України.

Джерело: Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: "Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – заявила Бербок.

Реклама:

З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона. "Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни" – заявила Бербок.

Водночас, вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Владімір Путін не сів за стіл переговорів. "Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України", – сказала вона.

Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.

РЕКЛАМА:

"Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", – заявила Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".

Нагадаємо:

  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.
  • В інтерв’ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.
  • Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".

НімеччинапереговориРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Фіцо заявив, що хоче "нормальних відносин" з Росією після її війни проти України

ОГП: Кількість випадків домашнього насилля в Україні за рік зросла на 80%

Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледара: Життя важливіші за будь-які забудови

Новий генсек НАТО прибув до Києва

Усі новини...
Німеччина
Зеленський і Шольц зустрілись за зачиненими дверима без перекладачів – речник
ЗМІ: Німеччина та Франція закликають ЄС укласти угоду про міграцію з Британією
Шольц проти дальніх ударів по РФ: Несумісно з моєю особистою позицією
Останні новини
01:26
відеоІзраїль завдав удару по Бейруту
00:35
В Одесі пролунали вибухи
00:21
доповненоУ Києві через уламки "Шахеда" вибили вікно у багатоповерхівці
00:14
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА в низці областей: у столиці працює ППО
23:59
Що відбувається з людиною в останні миті життя: 10 фактів про смерть, які ви могли не знати
23:58
Новини 3 жовтня: саудити можуть залишить РФ без грошей на війну, "Охматдит" законсервують
23:45
Генштаб: На фронті за добу 132 зіткнення. Найбільше – на Покровському напрямку
23:14
Сибіга про розмову з Блінкеном: Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень
23:00
фотоВибратись з обіймів імперії. У Львові розпочався Lviv BookForum
22:56
Зі спецрахунку сил оборони списали 2 мільярди на потреби армії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: