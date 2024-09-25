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Бербок очертила ключевые моменты для мирных переговоров между РФ и Украиной

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 25 сентября 2024, 09:34
Бербок очертила ключевые моменты для мирных переговоров между РФ и Украиной
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очертила ключевые моменты для возможных мирных переговоров о прекращении российской агрессии против Украины.

Источник: Бербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: "Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила Бербок.

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С одной стороны, мы "очень благодарны, что все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне", отметила она. "Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны" - заявила Бербок.

В то же время, она подчеркнула, что это не может означать бездействие, пока не видно конца войны, а глава Кремля Владимир Путин не сел за стол переговоров. "Мы не можем просто наблюдать, как Россия уничтожает остальную часть Украины", - сказала она.

Она также обратилась к проблеме похищения Россией украинских детей.

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"Россия совершает эти преступления уже 923 дня, детей похищают и пытают 923 дня. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся к своим семьям", - заявила Бербок.

Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензе, Бербок сказала: "Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".

Напомним:

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.
  • В интервью The New York Times президент Чехии Петр Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.
  • Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".

ГерманияпереговорыРосcияУкраина
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