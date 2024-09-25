В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: 12 госпіталізованих, з них 4 − важкі 

Після російського обстрілу Харкова 24 вересня, у лікарні перебувають 12 людей, з них 4 у важкому стані.

Джерело: Харківська ОВА, ДСНС

Дослівно ОВА: "12 постраждалих залишаються в лікарнях після обстрілу Харкова 24 вересня. 4 з них знаходяться у важкому стані. Інші отримали лікування амбулаторно".

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Фото: ДСНС

Деталі: В зруйнованому будинку в Київському районі триває рятувальна операція. За даними рятувальників, попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої.

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