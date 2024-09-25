В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: 12 госпитализированных, из них 4 − тяжелые
Среда, 25 сентября 2024, 11:10
После российского обстрела Харькова 24 сентября, в больнице находятся 12 человек, из них 4 в тяжелом состоянии.
Источник: Харьковская ОВА, ГСЧС
Дословно ОВА: "12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили лечение амбулаторно".
Реклама:
Детали: В разрушенном доме в Киевском районе продолжается спасательная операция. По данным спасателей, предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей.
Напомним:
- 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500. Сейчас известно о трех погибших и 36 раненых.