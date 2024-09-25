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В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: 12 госпитализированных, из них 4 − тяжелые

Анастасия ПроцСреда, 25 сентября 2024, 11:10
В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: 12 госпитализированных, из них 4 − тяжелые
Фото: ГСЧС

После российского обстрела Харькова 24 сентября, в больнице находятся 12 человек, из них 4 в тяжелом состоянии.

Источник: Харьковская ОВА, ГСЧС

Дословно ОВА: "12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили лечение амбулаторно".

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Фото: ГСЧС

Детали: В разрушенном доме в Киевском районе продолжается спасательная операция. По данным спасателей, предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей.

Напомним:

Харьковобстрел
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