Окупанти вдарили двома КАБами по школі на Херсонщині: люди не постраждали
Середа, 25 вересня 2024, 11:07
У ніч на 25 вересня російські війська завдали авіаційного удару по школі у Милівській громаді Бериславського району на Херсонщині.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі ворожа авіація атакувала Бериславський район. Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді".
Реклама:
Деталі: Прокудін повідомив, що будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері.
Ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 24 вересня російські військові вдарили безпілотником по Бериславу в Херсонській області, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, жінка 70 років зазнала поранень.