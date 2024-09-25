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Окупанти вдарили двома КАБами по школі на Херсонщині: люди не постраждали

Ірина Балачук, "Українська правда"Середа, 25 вересня 2024, 11:07
Окупанти вдарили двома КАБами по школі на Херсонщині: люди не постраждали
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА ПРОКУДІНА. Колаж УП

У ніч на 25 вересня російські війська завдали авіаційного удару по школі у Милівській громаді Бериславського району на Херсонщині.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворожа авіація атакувала Бериславський район. Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді".

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Фото з Telegram Олександра Прокудіна

Деталі: Прокудін повідомив, що будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері. 

 
Фото з Telegram Олександра Прокудіна

Ніхто з місцевих жителів не постраждав. 

 
Фото з Telegram Олександра Прокудіна

Передісторія: 

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Херсонська областьвійна
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