Окупанти вдарили двома КАБами по школі на Херсонщині: люди не постраждали

У ніч на 25 вересня російські війська завдали авіаційного удару по школі у Милівській громаді Бериславського району на Херсонщині.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворожа авіація атакувала Бериславський район. Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді".

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Фото з Telegram Олександра Прокудіна

Деталі: Прокудін повідомив, що будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері.

Фото з Telegram Олександра Прокудіна

Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Фото з Telegram Олександра Прокудіна

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