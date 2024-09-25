Оккупанты ударили двумя КАБами по школе на Херсонщине: люди не пострадали

В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью вражеская авиация атаковала Бериславский район. Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской общине".

Реклама:

ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Детали: Прокудин сообщил, что здание образовательного учреждения претерпело серьезные разрушения – повреждена кровля, учебные классы, выбиты окна и двери.

ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Никто из местных жителей не пострадал.

ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Предыстория:

РЕКЛАМА: