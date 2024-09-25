Оккупанты ударили двумя КАБами по школе на Херсонщине: люди не пострадали
Среда, 25 сентября 2024, 11:07
В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью вражеская авиация атаковала Бериславский район. Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской общине".
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Детали: Прокудин сообщил, что здание образовательного учреждения претерпело серьезные разрушения – повреждена кровля, учебные классы, выбиты окна и двери.
Никто из местных жителей не пострадал.
Предыстория:
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- 24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, а женщина 70 лет получила ранения.