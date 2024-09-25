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Оккупанты ударили двумя КАБами по школе на Херсонщине: люди не пострадали

Ирина Балачук, "Украинская правда"Среда, 25 сентября 2024, 11:07
Оккупанты ударили двумя КАБами по школе на Херсонщине: люди не пострадали
ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА. Коллаж УП

В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью вражеская авиация атаковала Бериславский район. Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской общине".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Детали: Прокудин сообщил, что здание образовательного учреждения претерпело серьезные разрушения – повреждена кровля, учебные классы, выбиты окна и двери. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Никто из местных жителей не пострадал. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

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Херсонская областьвойна
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