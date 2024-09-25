Повітряні сили показали, як зенітний комплекс Skynex відпрацьовує по цілях

Повітряні сили Збройних сил України провели практичні стрільби з зенітного артилерійського комплексу Skynex.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Стрільби відбулися по різних типах повітряних цілей. На опублікованому відео показано, як заряджається комплекс, наводиться на ціль і атакує її.

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Комплекс ППО Skynex розробила німецька компанія Rheinmetall Air Defence. Його представили у 2021 році.

Батарея системи складається з чотирьох 35-мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює першочергове виявлення повітряних цілей для наведення гармат.

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