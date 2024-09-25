Воздушные силы показали, как зенитный комплекс Skynex отрабатывает по целям

Воздушные силы Вооруженных сил Украины провели практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: Стрельбы состоялись по различным типам воздушных целей. На опубликованном видео показано, как заряжается комплекс, наводится на цель и атакует ее.

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Комплекс ПВО Skynex разработала немецкая компания Rheinmetall Air Defence. Его представили в 2021 году.

Батарея системы состоит из четырех 35-мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая осуществляет первоочередное обнаружение воздушных целей для наведения пушек.

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