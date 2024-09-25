Воздушные силы показали, как зенитный комплекс Skynex отрабатывает по целям
Среда, 25 сентября 2024, 12:07
Воздушные силы Вооруженных сил Украины провели практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex.
Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ
Детали: Стрельбы состоялись по различным типам воздушных целей. На опубликованном видео показано, как заряжается комплекс, наводится на цель и атакует ее.
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Комплекс ПВО Skynex разработала немецкая компания Rheinmetall Air Defence. Его представили в 2021 году.
Батарея системы состоит из четырех 35-мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая осуществляет первоочередное обнаружение воздушных целей для наведения пушек.
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Предыстория:
- В конце апреля 2024 года правительство Германии отчиталось об очередной партии военной помощи Украине, в которую среди прочего вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, в частности зенитный ракетный комплекс Skynex с боеприпасами, снаряды и бронетехника.