Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею – ЗМІ

Вранці, 25 вересня прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі словацького уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання aktuality.sk

Дослівно пресслужба словацького уряду: "Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії".

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Деталі: Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Передісторія:

У травні в Фіцо стріляли у місті Гандлова після виїзного засідання уряду.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан важкий.

ЗМІ стверджували, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

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