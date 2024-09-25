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Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 25 вересня 2024, 12:36
Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею – ЗМІ
Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Вранці, 25 вересня прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі словацького уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання aktuality.sk

Дослівно пресслужба словацького уряду: "Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії".

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Деталі: Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Передісторія:

  • У травні в Фіцо стріляли у місті Гандлова після виїзного засідання уряду.
  • За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.
  • За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан важкий.
  • ЗМІ стверджували, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди"

ФіцоСловаччина
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