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Премьеру Словакии Фицо, на которого покушались, прислали конверт с пулей - СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 25 сентября 2024, 12:36
Премьеру Словакии Фицо, на которого покушались, прислали конверт с пулей - СМИ
роберт Фицо, фото: Getty Images

Утром, 25 сентября премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе словацкого правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание aktuality.sk

Дословно пресс-служба словацкого правительства: "Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию".

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Детали: Как отметило издание, сейчас полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Предыстория:

  • 15 мая в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.
  • Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.
  • В августе в Словакии возбудили дело против мужчины, который из фальшивого пистолета целился в главу МВД страны Матуша Шутая Эштока.

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ФицоСловакия
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