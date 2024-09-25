Окупанти намагаються оточити Вугледар, де залишаються близько 100 цивільних – ОВА

У Вугледарі загострилася ситуація: російські війська намагаються оточити місто, тривають інтенсивні бої. У себе вдома залишаються близько 100 цивільних, які не хочуть евакуюватися.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто".

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Деталі: Філашкін повідомив, що попри знищення значної кількості ворожої техніки російські війська продовжують наступ.

Голова ОВА зазначив, що українські захисники відбивають спроби російських диверсійно-розвідувальних груп зайти в місто.

Коментуючи ситуацію з цивільним населенням, Філашкін повідомив, що в місті досі залишається близько 100 цивільних.

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Пряма мова: "У місті залишається близько ста людей, які не хочуть евакуюватися. Завезти гуманітарну допомогу дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи. Вони використовують всі види озброєння: танки, артилерію, дрони".

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