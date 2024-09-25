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Оккупанты пытаются окружить Угледар, где остаются около 100 гражданских – ОВА

"Украинская правда"Среда, 25 сентября 2024, 15:28
Оккупанты пытаются окружить Угледар, где остаются около 100 гражданских – ОВА
Cкриншот с карты Deep State

В Угледаре обострилась ситуация: российские войска пытаются окружить город, продолжаются интенсивные бои. У себя дома остаются около 100 гражданских, которые не хотят эвакуироваться.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона 

Прямая речь: "Очень обострилась ситуация вокруг Угледара. Россияне пытаются окружить город, который стал настоящей крепостью для Вооруженных сил Украины. Там идут большие танковые бои, враг пытается прорвать оборону, но сейчас россияне переходят к попыткам окружить город".

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Детали: Филашкин сообщил, что несмотря на уничтожение значительного количества вражеской техники российские войска продолжают наступление.

Председатель ОВА отметил, что украинские защитники отражают попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти в город.

Комментируя ситуацию с мирным населением, Филашкин сообщил, что в городе до сих пор остается около 100 гражданских.

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Прямая речь: "В городе остается около ста человек, которые не хотят эвакуироваться. Завезти гуманитарную помощь очень трудно, поскольку враг обстреливает все доступные пути. Они используют все виды вооружения: танки, артиллерию, дроны".

Предыстория: 

  • Специалисты Института изучения войны отмечают, что геолокационные видеоматериалы, опубликованные 24 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в восточный Угледар, подтверждая сообщения российских и украинских источников о том, что российские войска прорвались на восток Угледара в период с 23 по 24 сентября.
  • Российские войска также пытаются продвинуться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном фланге через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отступить.



Донецкая областьвойна
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