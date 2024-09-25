Росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт

Росія планує витратити щонайменше 11 мільярдів рублів на оснащення великих аеропортів антидроновим захистом.

Джерело: російське видання "Meduza" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: "Ведомости" наводять інформацію з федерального проєкту "Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)".

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Антидроновим захистом до 2028 року мають оснастити 31 великий аеропорт Росії, 20 з яких у федеральній власності, 11 - у приватній.

Цей нацпроєкт затвердили наприкінці 2023 року, а почали реалізовувати з початку 2024 р.

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