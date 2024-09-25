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Росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт

Олександр ШумілінСереда, 25 вересня 2024, 16:16
Росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт
Фото ілюстративне

Росія планує витратити щонайменше 11 мільярдів рублів на оснащення великих аеропортів антидроновим захистом.  

Джерело: російське видання "Meduza" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: "Ведомости" наводять інформацію з федерального проєкту "Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)".

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Антидроновим захистом до 2028 року мають оснастити 31 великий аеропорт Росії, 20 з яких у федеральній власності, 11 - у приватній.

Цей нацпроєкт затвердили наприкінці 2023 року, а почали реалізовувати з початку 2024 р.

Передісторія:

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  • У 2024 році в Росії було кілька випадків, коли російські аеропорти припиняли польоти через начебто загрозу безпілотників. Зокрема, 10 вересня Росія заявила, що збила 144 безпілотники, в тому числі в Московській області, де через атаку столичні аеропорти тимчасово припинили польоти.

Росіябезпілотники
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