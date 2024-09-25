Россия потратит миллиарды рублей, чтобы защитить от дронов 31 аэропорт
Среда, 25 сентября 2024, 16:16
Россия планирует потратить не менее 11 миллиардов рублей на оснащение крупных аэропортов антидроновой защитой.
Источник: российское издание "Meduza" со ссылкой на "Ведомости"
Детали: "Ведомости" приводят информацию из федерального проекта „Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)".
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Антидроновой защитой до 2028 года должны оснастить 31 крупный аэропорт России, 20 из которых в федеральной собственности, 11 - в частной.
Этот нацпроект утвердили в конце 2023 года, а начали реализовывать с начала 2024 г.
Предыстория:
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- В 2024 году в России было несколько случаев, когда российские аэропорты прекращали полеты из-за якобы угрозы беспилотников. В частности, 10 сентября Россия заявила, что сбила 144 беспилотника, в том числе в Московской области, где из-за атаки столичные аэропорты временно прекратили полеты.