Россия потратит миллиарды рублей, чтобы защитить от дронов 31 аэропорт

Россия планирует потратить не менее 11 миллиардов рублей на оснащение крупных аэропортов антидроновой защитой.

Источник: российское издание "Meduza" со ссылкой на "Ведомости"

Детали: "Ведомости" приводят информацию из федерального проекта „Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)".

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Антидроновой защитой до 2028 года должны оснастить 31 крупный аэропорт России, 20 из которых в федеральной собственности, 11 - в частной.

Этот нацпроект утвердили в конце 2023 года, а начали реализовывать с начала 2024 г.

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