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У ТЦК нагадали, що відстрочка від мобілізації діє до 9 листопада – далі потрібно продовжувати

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 16:58
У ТЦК нагадали, що відстрочка від мобілізації діє до 9 листопада – далі потрібно продовжувати
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Начальник групи комунікації Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів про порядок надання відстрочок військовозобов'язаним під час мобілізації.

Джерело: Істомін на брифінгу 25 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Закон України "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" набув чинності 12 серпня. Тому відстрочка всім надається не пізніше 9 листопада".

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Деталі: Представник ТЦК наголосив, що для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаний із виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста (додаток "Резерв+").

"У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного відстрочки здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, якщо це можливо. У разі неможливості провести перевірку ТЦК і СП повідомляє про необхідність надання відповідних підтверджуючих документів", - пояснив Істомін.

За словами військовослужбовця, військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

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Водночас, у разі ухвалення комісією рішення про відмову в наданні відстрочки військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Істомін також визнав, що бувають випадки, коли "з'ясовується, що право на відстрочку громадянин має вже після проходження ВЛК".

Що передувало: В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжують кожні три місяці. У серпні президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада.

мобілізаціяТЦКвійна
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