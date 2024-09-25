В ТЦК напомнили, что отсрочка от мобилизации действует до 9 ноября – далее нужно продлевать

Начальник группы коммуникации Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал о порядке предоставления отсрочек военнообязанным во время мобилизации.



Источник: Истомин на брифинге 25 сентября, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины. Закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" вступил в силу 12 августа. Поэтому отсрочка всем предоставляется не позднее 9 ноября".



Детали: Представитель ТЦК отметил, что для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанный с изданием указа президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (приложение "Резерв+").



"В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного отсрочки осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, если это возможно. В случае невозможности провести проверку ТЦК и СП сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов", - пояснил Истомин.



По словам военнослужащего, военнообязанные, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.



В то же время, в случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.



Истомин также признал, что бывают случаи, когда "выясняется, что право на отсрочку гражданин имеет уже после прохождения ВЛК".

Что предшествовало: В Украине идет всеобщая мобилизация, которую продлевают каждые три месяца. В августе президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.

Реклама: