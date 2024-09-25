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Ердоган заявив, що США та члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступила до Альянсу

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 25 вересня 2024, 17:15
Ердоган заявив, що США та члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступила до Альянсу
Ердоган. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу, тож Туреччина буде враховувати позицію союзників при ухваленні власного рішення щодо цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Ердоган сказав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

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Він додав, що питання членства України не є тим питанням, з яким варто поспішати. 

"Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і відповідно до цього ухвалюємо остаточне рішення", – сказав турецький президент.

Ердоган відзначив, що Туреччина буде "стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалимо остаточне рішення". 

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"Це не ті рішення, які потрібно ухвалювати поспіхом", – наголосив турецький лідер. 

Його коментарі, ймовірно, розчарують президента Володимира Зеленського, який цього тижня має представити свій "план перемоги" в Білому домі, що включає вимогу членства України у НАТО.

У своєму повідомленні в Telegram пізно ввечері у вівторок Зеленський заявив, що "обговорив реалізацію мирної формули" з Ердоганом.

ТуреччинаУкраїнаНАТОЕрдоган
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