Эрдоган заявил, что США и члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступила в Альянс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса, поэтому Турция будет учитывать позицию союзников при принятии собственного решения по этому поводу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News
Детали: Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".
Он добавил, что вопрос членства Украины не является тем вопросом, с которым стоит спешить.
"Когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и в соответствии с этим принимаем окончательное решение", – сказал турецкий президент.
Эрдоган отметил, что Турция будет "следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение".
"Это не те решения, которые нужно принимать в спешке", – подчеркнул турецкий лидер.
Его комментарии, вероятно, разочаруют президента Владимира Зеленского, который на этой неделе должен представить свой "план победы" в Белом доме, включающий требование членства Украины в НАТО.
В своем сообщении в Telegram поздно вечером во вторник Зеленский заявил, что "обсудил реализацию мирной формулы" с Эрдоганом.