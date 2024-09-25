Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган заявил, что США и члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступила в Альянс

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 25 сентября 2024, 17:15
Эрдоган заявил, что США и члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступила в Альянс
Эрдоган. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса, поэтому Турция будет учитывать позицию союзников при принятии собственного решения по этому поводу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

Реклама:

Он добавил, что вопрос членства Украины не является тем вопросом, с которым стоит спешить.

"Когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и в соответствии с этим принимаем окончательное решение", – сказал турецкий президент.

Эрдоган отметил, что Турция будет "следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение".

РЕКЛАМА:

"Это не те решения, которые нужно принимать в спешке", – подчеркнул турецкий лидер.

Его комментарии, вероятно, разочаруют президента Владимира Зеленского, который на этой неделе должен представить свой "план победы" в Белом доме, включающий требование членства Украины в НАТО.

В своем сообщении в Telegram поздно вечером во вторник Зеленский заявил, что "обсудил реализацию мирной формулы" с Эрдоганом.

ТурцияУкраинаНАТОЭрдоган
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Зеленский: То, что работает в небе Израиля, может работать и в Украине

Фицо заявил, что хочет "нормальных отношений" с Россией после ее войны против Украины

ОГП: Количество случаев домашнего насилия в Украине за год выросло на 80%

Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара: Жизни важнее любых застроек

Новый генсек НАТО прибыл в Киев

Все новости...
Турция
Норвегия снимает эмбарго на поставки оборонной продукции Турции
Крупнейший государственный банк Турции перестал открывать счета в рублях
Эрдоган намекнул, при каких условиях в Турции разблокируют Instagram
Последние новости
23:00
фотоВыбраться из объятий империи. Во Львове начался Lviv BookForum
22:56
Со спецсчета сил обороны списали 2 миллиарда на нужды армии
22:37
Россияне ударили по Сумской области беспилотником "Герань-2": 8 человек пострадали
22:19
видеоМассовые протесты в Вене: жители выступили против ультраправой партии
22:00
Посадили на БМП без водительских прав. История учителя с позывным "Аферист", который пошел в ВСУ
21:54
Российский дрон атаковал Харьковскую область: пострадали двое местных
21:43
футбол"Динамо" проиграло "Хофенхайму" и опустилось на последнее место в Лиге Европы
21:21
В МИД опровергли информацию россиян об ударах ВСУ по Курской АЭС
20:52
видеоСпутник зафиксировал последствия ударов по аэродрому в Воронежской области РФ
20:50
Vodafone решил не продолжать переговоры по реструктуризации своих долгов
Все новости...
Реклама:
Реклама: