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Грузинська делегація не підтримала оплесками заяву Байдена в ООН про Україну 

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 25 вересня 2024, 17:30
Грузинська делегація не підтримала оплесками заяву Байдена в ООН про Україну 
Іраклій Кобахідзе. Ілюстративне фото: Getty Images

Грузинська делегація на чолі з прем’єром Іраклієм Кобахідзе не приєдналася до загальних оплесків після слів президента США Джо Байдена на підтримку України під час виступу на Генасамблеї ООН.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грузинські ЗМІ

Деталі: У фрагменті Джо Байден каже: "Ми не можемо дозволити собі втому. Ми не можемо відводити очі. І ми не послабимо підтримку України, доки Україна не здобуде сталий і справедливий мир на основі принципів Статуту ООН".

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Багато присутніх у залі відреагували на його слова оплесками, а грузинська делегація сидить нерухомо.

Також грузинська служба "Голосу Америки" дізналася про скасування запрошення прем’єра Грузії на прийом президента Байдена у Нью-Йорку, який традиційно організовують для лідерів-учасників сесії Генасамблеї ООН, що відбудеться увечері 25 вересня за місцевим часом.

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Згодом посольство США підтвердило цю інформацію, пояснивши таке рішення антидемократичними діями грузинської влади та негативною риторикою на адресу Заходу. 

ГрузіяООНБайден
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