Грузинская делегация не поддержала аплодисментами заявление Байдена в ООН об Украине

Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе не присоединилась к общим аплодисментам после слов президента США Джо Байдена в поддержку Украины во время выступления на Генассамблее ООН.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинские СМИ

Детали: Во фрагменте Джо Байден говорит: "Мы не можем позволить себе усталость. Мы не можем отводить глаза. И мы не ослабим поддержку Украины, пока Украина не получит устойчивый и справедливый мир на основе принципов Устава ООН".

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Многие присутствующие в зале отреагировали на его слова аплодисментами, а грузинская делегация сидит неподвижно.

Также грузинская служба "Голоса Америки" узнала об отмене приглашения премьера Грузии на прием президента Байдена в Нью-Йорке, который традиционно организуют для лидеров-участников сессии Генассамблеи ООН, который состоится вечером 25 сентября по местному времени.

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Впоследствии посольство США подтвердило эту информацию, объяснив такое решение антидемократическими действиями грузинских властей и негативной риторикой в адрес Запада.