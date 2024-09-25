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У Словаччині хочуть підвищити пильність через заяви Зеленського про наміри РФ вдарити по АЕС

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 25 вересня 2024, 21:27
У Словаччині хочуть підвищити пильність через заяви Зеленського про наміри РФ вдарити по АЕС
президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото - Getty Images

У Словаччині підвищують пильність і хочуть регулярно вимірювати рівень радіації на кордоні через слова Володимира Зеленського про наміри РФ атакувати АЕС.

Джерело: президент Словаччини Петер Пеллегріні на брифінгу для словацьких ЗМІ в ООН в Нью-Йорку, його цитує Aktuality, пише "Європейська правда"

Деталі: Так він відреагував на промову президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що Росія намагається атакувати три українські атомні електростанції і спричинити ядерну катастрофу.

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"Влада Словацької Республіки тепер повинна підвищити свою пильність і бути готовою регулярно вимірювати рівень радіації на словацько-українському кордоні", – сказав Пеллегріні.

Він попередив, що можливий напад Росії на ядерні об'єкти України може призвести до трагедії, подібної до Чорнобильської, а радіоактивні опади можуть досягти сусідів України. Тому Словаччина повинна бути самостійно готова вжити відповідних заходів.

Пеллегріні нагадав, що Словаччина, як країна з ядерними об'єктами, має досвід і технологічну базу, щоб не залежати від інформації з-за кордону, яка може бути замаскована різними способами.

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"Як міжнародне співтовариство, ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб вона утрималася від таких небезпечних дій", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку в середу, що Україна ніколи не прийме угоду про припинення вогню з Росією, нав'язану їй ззовні. 

Зеленський також закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.

СловаччинаАЕС
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