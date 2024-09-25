В Словакии хотят повысить бдительность из-за заявлений Зеленского о намерениях РФ ударыть по АЭС

В Словакии повышают бдительность и хотят регулярно измерять уровень радиации на границе из-за слов Владимира Зеленского о намерениях РФ атаковать АЭС.

Источник: президент Словакии Петер Пеллегрини на брифинге для словацких СМИ в ООН в Нью-Йорке, его цитирует Aktuality, пишет "Европейская правда"

Детали: Так он отреагировал на речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, который сказал, что Россия пытается атаковать три украинские атомные электростанции и вызвать ядерную катастрофу.

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"Власти Словацкой Республики теперь должны повысить свою бдительность и быть готовыми регулярно измерять уровень радиации на словацко-украинской границе", – сказал Пеллегрини.

Он предупредил, что возможное нападение России на ядерные объекты Украины может привести к трагедии, подобной Чернобыльской, а радиоактивные осадки могут достичь соседей Украины. Поэтому Словакия должна быть самостоятельно готова принять соответствующие меры.

Пеллегрини напомнил, что Словакия, как страна с ядерными объектами, имеет опыт и технологическую базу, чтобы не зависеть от информации из-за рубежа, которая может быть замаскирована различными способами.

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"Как международное сообщество, мы должны оказывать максимальное давление на Россию, чтобы она воздержалась от таких опасных действий", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду, что Украина никогда не примет соглашение о прекращении огня с Россией, навязанное ей извне.

Зеленский также призвал международное сообщество давить на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.