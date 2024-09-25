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Республіканці вимагають у адміністрації Байдена розсекретити доповідь про стратегію щодо України

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 25 вересня 2024, 21:52
Республіканці вимагають у адміністрації Байдена розсекретити доповідь про стратегію щодо України
Фото - Getty Images

Лідери Республіканської партії США у комітетах з питань національної безпеки в Палаті представників Конгресу в середу зажадали від адміністрації президента Джо Байдена оприлюднити частину доповіді про стратегію щодо війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Свою вимогу вони висунули за день до того, як президент України Володимир Зеленський повинен відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями.

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За два з половиною роки, що минули з моменту повномасштабного вторгнення Росії, Конгрес затвердив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової підтримки для України та країн-союзників, і багато законодавців очікують, що Вашингтону доведеться затвердити ще більше грошей на допомогу уряду в Києві протягом наступних кількох місяців.

Агентство Reuters повідомило 9 вересня, що адміністрація Байдена надіслала звіт до Конгресу через кілька місяців після червневого дедлайну, передбаченого багатомільярдним законопроєктом про витрати, ухваленим у квітні. 

Цей законопроєкт вимагав від адміністрації Байдена представити детальну стратегію щодо України до початку червня.

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Цей звіт був засекречений, і відтоді законодавці наполягають на тому, щоб його версія була доступна для громадськості, особливо з огляду на можливе голосування на початку наступного року щодо надання більшого фінансування.

"Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки", – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.

Президент Зеленський перебуває у США, де має намір представити "план перемоги" президенту країни Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Сполучених Штатів.

СШАБайденвійна
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