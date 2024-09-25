Республиканцы требуют у администрации Байдена рассекретить доклад о стратегии по Украине

Лидеры Республиканской партии США в комитетах по вопросам национальной безопасности в Палате представителей Конгресса в среду потребовали от администрации президента Джо Байдена обнародовать часть доклада о стратегии по войне в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Свое требование они выдвинули за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Капитолий для встречи с законодателями.

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За два с половиной года, прошедшие с момента полномасштабного вторжения России, Конгресс утвердил почти 175 миллиардов долларов помощи и военной поддержки для Украины и стран-союзников, и многие законодатели ожидают, что Вашингтону придется утвердить еще больше денег на помощь правительству в Киеве в течение следующих нескольких месяцев.

Агентство Reuters сообщило 9 сентября, что администрация Байдена направила отчет в Конгресс через несколько месяцев после июньского дедлайна, предусмотренного многомиллиардным законопроектом о расходах, принятым в апреле.

Этот законопроект требовал от администрации Байдена представить подробную стратегию по Украине до начала июня.

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Этот отчет был засекречен, и с тех пор законодатели настаивают на том, чтобы его версия была доступна для общественности, особенно учитывая возможное голосование в начале следующего года о предоставлении большего финансирования.

"Учитывая жизненно важные интересы США, которые стоят на кону в победе Украины над путинскими войсками, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, как тратятся их тяжело заработанные налоги", – говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведки, ассигнований и других комитетов Конгресса.

Президент Зеленский находится в США, где намерен представить "план победы" президенту страны Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Соединенных Штатов.