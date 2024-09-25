Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах" в його бік

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 25 вересня 2024, 22:41
Трамп звинуватив Зеленського у брудних маленьких випадах в його бік
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік. 

Джерело: Трамп сказав під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп присвятив Україні значну частину своєї промови, у якій, зокрема, поскаржився на Володимира Зеленського.

Реклама:

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – сказав Трамп, не уточнивши, що має на увазі. 

Він звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який "відмовляється" іти на "угоду".

"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – сказав Трамп.

Президент Володимир Зеленський планував під час візиту до США представити свій "план перемоги" Трампу. Втім, за даними ЗМІ, жодної зустрічі у Трампа не заплановано.

РЕКЛАМА:

Трамп заявив у понеділок, що Зеленський хоче, щоб демократи перемогли на виборах у США у 2024 році.

На вихідних Зеленський відвідав збройовий завод у Пенсильванії разом із губернатором штату Джошем Шапіро, союзником Гарріс, що обурило деяких соратників Трампа, враховуючи, що візит відбувся у передвиборчій боротьбі.

Американці східноєвропейського походження – в тому числі американці українського та польського походження – стали затребуваним виборчим блоком для обох кампаній, особливо в Пенсильванії, де проживає значна кількість польського та українського населення.

Зеленський, як і раніше, планує зустрітися із чинним президентом США Джо Байденом і кандидаткою у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс у Вашингтоні.

ТрампЗеленськийСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що "України як такої не існує" і зманіпулював у фактах про війну
У Трампа заявили про погрози Ірану вбити його
У Трампа кажуть, що не планували його зустрічі із Зеленським – ЗМІ
Останні новини
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: