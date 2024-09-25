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Трамп обвинил Зеленского в "грязных маленьких выпадах" в его сторону

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 25 сентября 2024, 22:41
Трамп обвинил Зеленского в грязных маленьких выпадах в его сторону
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в его сторону.

Источник: Трамп сказал во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп посвятил Украине значительную часть своей речи, в которой, в частности, пожаловался на Владимира Зеленского.

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"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", – сказал Трамп, не уточнив, что имеет в виду.

Он обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который "отказывается" идти на "сделку".

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку – Зеленскому", – сказал Трамп.

Президент Владимир Зеленский планировал во время визита в США представить свой "план победы" Трампу. Впрочем, по данным СМИ, никакой встречи у Трампа не запланировано.

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Трамп заявил в понедельник, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах в США в 2024 году.

На выходных Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, союзником Харрис, что возмутило некоторых соратников Трампа, учитывая, что визит состоялся в предвыборной борьбе.

Американцы восточноевропейского происхождения – в том числе американцы украинского и польского происхождения – стали востребованным избирательным блоком для обеих кампаний, особенно в Пенсильвании, где проживает значительное количество польского и украинского населения.

Зеленский по-прежнему планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис в Вашингтоне.

ТрампЗеленскийСШАвиборы
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