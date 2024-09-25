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Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду

Тетяна ОлійникСереда, 25 вересня 2024, 23:15
Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду
Макрон та Зеленський. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та його колега Емманюель Макрон домовились, що Франція найближчим часом підготує та повністю оснастить українську бригаду.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Серед головних тем зустрічі – подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду".

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Деталі: Також лідери держав обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Франціядопомога УкраїніЗбройні сили
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