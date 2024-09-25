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Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду

Татьяна ОлейникСреда, 25 сентября 2024, 23:15
Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду
Макрон и Зеленский. Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега Эммануэль Макрон договорились, что Франция в ближайшее время подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

Источник: Офис президента

Дословно: "Среди главных тем встречи – дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду".

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Детали: Также лидеры государств обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече по ядерной безопасности. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Францияпомощь УкраинеВооруженные силы
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