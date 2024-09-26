Reuters: У четвер США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $8 млрд

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників

Деталі: За інформацією видання, адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року.

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Американські чиновники заявили, що Білий дім має намір повідомити Конгрес про те, що він буде рухатися далі, оголосивши про скорочення американських запасів озброєнь на 5,6 мільярда доларів. Вміст цього пакету все ще не визначений, зазначили посадовці.

Адміністрація Байдена розглядає запасний план, згідно з яким вона оголосить про плани поставок для України, але з подовженим графіком поставок зброї та обладнання, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні, не порушуючи крайнього терміну - 30 вересня.

Друге оголошення, заплановане на четвер, стосуватиметься допомоги на суму 2,4 мільярда доларів в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України", яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не брати її з американських запасів.

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Ця допомога включатиме боєприпаси, зброю для боротьби з безпілотниками та матеріали для підтримки виробництва боєприпасів в Україні, повідомив один з американських чиновників.

Крім того, США планують пізніше в середу оголосити про надання Україні президентського дозволу на скорочення озброєнь на суму 375 мільйонів доларів, що включатиме першу партію високоточної планерної бомби з дальністю польоту до 81 милі (130 км), яка називається "Об'єднана зброя протистояння", повідомили два американських чиновники. Очікувалося, що ця зброя не буде розголошуватися публічно.

Очікується, що цей пакет також включатиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, запасні частини та інші види озброєнь, повідомили американські чиновники.

Об'єднана зброя протистояння буде скидатися з винищувачів і здатна вражати цілі з високою точністю.