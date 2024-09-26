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Reuters: В четверг США планируют огласить новый пакет военной помощи Украине на $8 млрд

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 00:27
Reuters: В четверг США планируют огласить новый пакет военной помощи Украине на $8 млрд
фото иллюстративное: Пентагон

Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник: Reuters со ссылкой на двух американских чиновников

Детали: По информации издания, администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года.

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Американские чиновники заявили, что Белый дом намерен уведомить Конгресс о том, что он будет двигаться дальше, объявив о сокращении американских запасов вооружений на 5,6 миллиарда долларов. Содержание этого пакета все еще не определено, отметили чиновники.

Администрация Байдена рассматривает запасной план, согласно которому она объявит о планах поставок для Украины, но с удлиненным графиком поставок оружия и оборудования, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине, не нарушая крайнего срока - 30 сентября.

Второе объявление, запланированное на четверг, будет касаться помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских запасов.

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Эта помощь будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и материалы для поддержки производства боеприпасов в Украине, сообщил один из американских чиновников.

Кроме того, США планируют позже в среду объявить о предоставлении Украине президентского разрешения на сокращение вооружений на сумму 375 миллионов долларов, что будет включать первую партию высокоточной планерной бомбы с дальностью полета до 81 мили (130 км), которая называется "Объединенное оружие противостояния", сообщили два американских чиновника. Ожидалось, что это оружие не будет разглашаться публично.

Ожидается, что этот пакет также будет включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, запасные части и другие виды вооружений, сообщили американские чиновники.

Объединенное оружие противостояния будет сбрасываться с истребителей и способно поражать цели с высокой точностью.

США
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