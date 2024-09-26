У Білорусі підняли винищувач через "Шахед"

26 вересня близько опівночі російський дрон-камікадзе типу "Шахед" залетів на територію Гомельської області Білорусі з Чернігівської області.

Джерело: "Белоруські Гаюн" у Telegram

Деталі: "Шахед" зайшов на територію Білорусі в районі с. Асаревичі у Гомельській області і рухається південно-східним курсом на Славутич.

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"Шахед" наразі рухається білорусько-українським кордоном південним курсом у напрямку Київського водосховища.