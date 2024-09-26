У Білорусі підняли винищувач через "Шахед"
Четвер, 26 вересня 2024, 00:51
26 вересня близько опівночі російський дрон-камікадзе типу "Шахед" залетів на територію Гомельської області Білорусі з Чернігівської області.
Джерело: "Белоруські Гаюн" у Telegram
Деталі: "Шахед" зайшов на територію Білорусі в районі с. Асаревичі у Гомельській області і рухається південно-східним курсом на Славутич.
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З аеродрому "Барановичі" злетів черговий винищувач ВПС РБ, він летить на південний схід країни, в район Поліського радіаційно-екологічного заповідника
"Шахед" наразі рухається білорусько-українським кордоном південним курсом у напрямку Київського водосховища.