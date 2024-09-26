Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі підняли винищувач через "Шахед"

Олена ІвашківЧетвер, 26 вересня 2024, 00:51
У Білорусі підняли винищувач через Шахед
фото: Вікіпедія

26 вересня близько опівночі російський дрон-камікадзе типу "Шахед" залетів на територію Гомельської області Білорусі з Чернігівської області. 

Джерело: "Белоруські Гаюн" у Telegram

Деталі: "Шахед" зайшов на територію Білорусі в районі с. Асаревичі у Гомельській області і рухається південно-східним курсом на Славутич. 

Реклама:

З аеродрому "Барановичі" злетів черговий винищувач ВПС РБ, він летить на південний схід країни, в район Поліського радіаційно-екологічного заповідника

"Шахед" наразі рухається білорусько-українським кордоном південним курсом у напрямку Київського водосховища.

БілорусьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Білорусь
Полк Калиновського у Білорусі визнали "терористами"
В Україну з Білорусі залетіла повітряна ціль
У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним
Останні новини
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: