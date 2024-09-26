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В Беларуси подняли истребитель из-за "Шахеда"

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 00:51
В Беларуси подняли истребитель из-за Шахеда
фото: Википедия

26 сентября около полуночи российский дрон-камикадзе типа "Шахед" залетел на территорию Гомельской области Беларуси из Черниговской области. 

Источник: "Белоруские Гаюн" в Telegram

Детали: "Шахед" зашел на территорию Беларуси в районе с. Асаревичи в Гомельской области и движется юго-восточным курсом на Славутич. 

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С аэродрома "Барановичи" взлетел очередной истребитель ВВС РБ, он летит на юго-восток страны, в район Полесского радиационно-экологического заповедника

"Шахед" сейчас движется по белорусско-украинской границе южным курсом в направлении Киевского водохранилища.

БеларусьШахед
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