В Беларуси подняли истребитель из-за "Шахеда"
Четверг, 26 сентября 2024, 00:51
26 сентября около полуночи российский дрон-камикадзе типа "Шахед" залетел на территорию Гомельской области Беларуси из Черниговской области.
Источник: "Белоруские Гаюн" в Telegram
Детали: "Шахед" зашел на территорию Беларуси в районе с. Асаревичи в Гомельской области и движется юго-восточным курсом на Славутич.
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"Шахед" сейчас движется по белорусско-украинской границе южным курсом в направлении Киевского водохранилища.