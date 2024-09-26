В Беларуси подняли истребитель из-за "Шахеда"

26 сентября около полуночи российский дрон-камикадзе типа "Шахед" залетел на территорию Гомельской области Беларуси из Черниговской области.

Источник: "Белоруские Гаюн" в Telegram

Детали: "Шахед" зашел на территорию Беларуси в районе с. Асаревичи в Гомельской области и движется юго-восточным курсом на Славутич.

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"Шахед" сейчас движется по белорусско-украинской границе южным курсом в направлении Киевского водохранилища.