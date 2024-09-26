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Пентагон оголосив військову допомогу Україні на $375 млн

Олена ІвашківЧетвер, 26 вересня 2024, 00:54
Пентагон оголосив військову допомогу Україні на $375 млн
фото: Вікіпедія

Сполучені Штати Америки виділили нову військову допомогу Україні у розмірі $375 мільйонів. 

Джерело: сайт Пентагону

Дослівно:  "Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. 

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Це включає в себе дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння".

Деталі: До нового пакета увійшли зокрема: 

  • Боєприпаси класу "повітря-земля";
  • Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • Ракети TOW (американська важка протитанкова керована ракета (ПТКР) - ред.);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • Броньовані машини охорони M1117;
  • Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);
  • Легкі тактичні машини;
  • Броньовані мостові системи;
  • Стрілецька зброя;
  • Патрульні катери;
  • Саперна техніка та боєприпаси;
  • Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

У Пентагоні також зазначили, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

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Американське оборонне відомство додало, шо Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу для надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.

допомога УкраїніСШАвійназброя
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