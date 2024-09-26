Пентагон оголосив військову допомогу Україні на $375 млн
Сполучені Штати Америки виділили нову військову допомогу Україні у розмірі $375 мільйонів.
Джерело: сайт Пентагону
Дослівно: "Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.
Це включає в себе дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння".
Деталі: До нового пакета увійшли зокрема:
- Боєприпаси класу "повітря-земля";
- Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- Ракети TOW (американська важка протитанкова керована ракета (ПТКР) - ред.);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- Броньовані машини охорони M1117;
- Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);
- Легкі тактичні машини;
- Броньовані мостові системи;
- Стрілецька зброя;
- Патрульні катери;
- Саперна техніка та боєприпаси;
- Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
У Пентагоні також зазначили, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.
Американське оборонне відомство додало, шо Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу для надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.