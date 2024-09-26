Пентагон объявил военную помощь Украине на $375 млн

Соединенные Штаты Америки выделили новую военную помощь Украине в размере $375 миллионов долларов.

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "Сегодня Министерство обороны (МО) США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для обеспечения Украины инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

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Это включает в себя разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей, включая: оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения".

Детали: В новый пакет вошли в частности:

Боеприпасы класса "воздух-земля";

Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

Ракеты TOW (американская тяжелая противотанковая управляемая ракета (ПТРК) - ред.);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

Бронированные машины охраны M1117;

Противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);

Легкие тактические машины;

Бронированные мостовые системы;

Стрелковое оружие;

Патрульные катера; Патрульные катера;

Саперная техника и боеприпасы;

Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Пентагоне также отметили, что это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

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Американское оборонное ведомство добавило, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 странами-членами и партнерами Альянса для предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне.